Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове вместе с бойцами «Вагнера»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин покинул здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где находился вместе с бойцами своей организации, сообщает корреспондент РИА Новости.
Бойцы ЧВК «Вагнер» также покинули занимаемую территорию штаба ЮВО в полном составе.
Как заявлял сам предприниматель, его отряды разворачиваются и вернутся в занимаемые ранее полевые лагеря.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сказал, что Пригожин «уйдет в Белоруссию». По его данным, уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа, будет прекращено.
О решении покинуть Ростов-на-Дону Пригожин объявил после того, как с ним провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Пескова, белорусский лидер знал его на протяжении 20 лет и сам предложил свою кандидатуру в роли переговорщика.