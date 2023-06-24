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Очевидцы сообщили об отъезде Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер» из штаба ЮВО

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин покинул здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где находился вместе с бойцами своей организации, сообщает корреспондент РИА Новости.

Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове вместе с бойцами «Вагнера»
© РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» также покинули занимаемую территорию штаба ЮВО в полном составе.

Как заявлял сам предприниматель, его отряды разворачиваются и вернутся в занимаемые ранее полевые лагеря.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сказал, что Пригожин «уйдет в Белоруссию». По его данным, уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа, будет прекращено.

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О решении покинуть Ростов-на-Дону Пригожин объявил после того, как с ним провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Пескова, белорусский лидер знал его на протяжении 20 лет и сам предложил свою кандидатуру в роли переговорщика.

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