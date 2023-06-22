Минобороны опубликовало приказ маршала Тимошенко накануне начала ВОВ

«В течение 22–23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев. (…) Нападение может начаться с провокационных действий. (…) Приказываю в течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе», — говорится в документе.

В Минобороны России отметили, что для вторжения на территорию СССР, которое началось 22 июня 1941 года, немецким командованием было выделено около 5 млн солдат и офицеров, порядка 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4,4 тыс. боевых самолетов, 192 боевых корабля.

Ранее были опубликованы документы частей вермахта, в которых говорится о неудачах немцев в битве за Москву зимой 1941-42 года. Эти донесения были найдены в Центральном архиве Министерства обороны РФ сотрудниками ЦАМО и Германского исторического института. В документах приводятся сведения о массовых обморожениях и гибели немецких солдат, а также нехватке топлива и теплого обмундирования, с которыми столкнулись части вермахта.