$84.25+0.0192.00-0.07

Минобороны опубликовало приказ маршала Тимошенко накануне начала ВОВ

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале приказ маршала Семена Тимошенко командующим приграничных округов, отданный накануне нападения Германии на СССР и начала Великой Отечественной войны.

Минобороны опубликовало приказ маршала Тимошенко накануне начала ВОВ
© РИА Новости

Маршал Советского Союза в своем приказе дал командующим указание привести войска в полную боевую готовность.

«В течение 22–23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев. (…) Нападение может начаться с провокационных действий. (…) Приказываю в течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе», — говорится в документе.

T.me/mod_russia
T.me/mod_russia
T.me/mod_russia

В Минобороны России отметили, что для вторжения на территорию СССР, которое началось 22 июня 1941 года, немецким командованием было выделено около 5 млн солдат и офицеров, порядка 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4,4 тыс. боевых самолетов, 192 боевых корабля.

Ранее были опубликованы документы частей вермахта, в которых говорится о неудачах немцев в битве за Москву зимой 1941-42 года. Эти донесения были найдены в Центральном архиве Министерства обороны РФ сотрудниками ЦАМО и Германского исторического института. В документах приводятся сведения о массовых обморожениях и гибели немецких солдат, а также нехватке топлива и теплого обмундирования, с которыми столкнулись части вермахта.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители