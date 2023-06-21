Обозначены сроки испытаний российского атомного «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М (шифр «Орлан») может выйти на испытаний в декабре или мае. Соответствующие сроки Севмаша Михаил Будниченко.
«Если успеем, то крейсер отправится на ходовые испытания в декабре текущего года. Если нет, то это произойдет с началом навигации в мае следующего года», — сказал глава предприятия.
В июне ТАСС со ссылкой на близкий к Военно-морскому флоту России источник сообщил, что «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта и модернизации на Севмаше в сентябре.
В марте Будниченко говорил, что в 2023 году на Севмаше проведут отделку кают и кубриков для экипажа крейсера.
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