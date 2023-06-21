Обозначены сроки испытаний российского атомного «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М (шифр «Орлан») может выйти на испытаний в декабре или мае. Соответствующие сроки Севмаша Михаил Будниченко.

«Если успеем, то крейсер отправится на ходовые испытания в декабре текущего года. Если нет, то это произойдет с началом навигации в мае следующего года», — сказал глава предприятия.

В июне ТАСС со ссылкой на близкий к Военно-морскому флоту России источник сообщил, что «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта и модернизации на Севмаше в сентябре.