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Обозначены сроки испытаний российского атомного «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М (шифр «Орлан») может выйти на испытаний в декабре или мае. Соответствующие сроки Севмаша Михаил Будниченко.

Обозначены сроки испытаний российского атомного «Адмирала Нахимова»
© РИА Новости

«Если успеем, то крейсер отправится на ходовые испытания в декабре текущего года. Если нет, то это произойдет с началом навигации в мае следующего года», — сказал глава предприятия.

В июне ТАСС со ссылкой на близкий к Военно-морскому флоту России источник сообщил, что «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта и модернизации на Севмаше в сентябре.

В марте Будниченко говорил, что в 2023 году на Севмаше проведут отделку кают и кубриков для экипажа крейсера.

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