Разработчик рассказал о беспилотниках российского «Арктура»

«Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный — безвальная энергетическая установка с полным электродвижением», — сказал разработчик.