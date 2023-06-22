Минобороны: герой СССР Толмачев во время ВОВ уничтожил объект противника на горящем самолете
Герой СССР летчик Александр Толмачев во время Великой Отечественной войны (ВОВ) уничтожил объект противника на горящем самолете. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные Министерством обороны России в годовщину начала ВОВ.
"Несмотря на возникший пожар на самолете и атаки истребителей противника, тов. Толмачев долетел до цели и точно бросил бомбы по объекту", - говорится в опубликованных в Telegram-канале документах военного ведомства.
В Минобороны также сообщили, что Толмачев принимал участие в первом авиаударе черноморской авиации по порту Констанца в Румынии. Всего за годы войны он совершил 145 боевых вылетов на бомбежку промышленных и военных объектов противника, вражеских войск и кораблей.
Ранее Минобороны опубликовало документ с приказом маршала Семена Тимошенко командующим приграничных округов в преддверии Великой Отечественной войны. В частности, он распорядился привести войска в полную боевую готовность; замаскировать их позиции; скрытно занять огневые точки в приграничных районах; организовать светомаскировку городов и военных объектов; перебазировать авиацию на полевые аэродромы.