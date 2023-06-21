Назван сроки появления в ВМФ новой атомной подлодки и крейсера

По его словам, это должно произойти после 2037 года. При этом перспективная подлодка «Арктур» – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок в стране. В настоящее время прорабатываются более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в конструкторском бюро «Малахит».

Все это позволяет Военно-морскому флоту России соотнести задачи и возможности промышленности и выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Вильнит отметил, что время для этого пришло, так как уже в 2037 году «Юрий Долгорукий» – головной «Борей» – отметит четверть века службы, и ему на смену должен прийти новый корабль.