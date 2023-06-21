Назван сроки появления в ВМФ новой атомной подлодки и крейсера

В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок
Новые стратегические атомные субмарины России должны заменить подводные лодки серии «Борей», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игоря Вильнита.
По его словам, это должно произойти после 2037 года. При этом перспективная подлодка «Арктур» – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок в стране. В настоящее время прорабатываются более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в конструкторском бюро «Малахит».
Все это позволяет Военно-морскому флоту России соотнести задачи и возможности промышленности и выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Вильнит отметил, что время для этого пришло, так как уже в 2037 году «Юрий Долгорукий» – головной «Борей» – отметит четверть века службы, и ему на смену должен прийти новый корабль.
«Рубин» является основным разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок. В настоящее время центр ведет разработку проекта перспективной подлодки «Арктур» для ВМФ России.