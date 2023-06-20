На Украине испытали собственный БПЛА дальностью полета 1 тыс. км

Компания "Укроборонпром" успешно применила собственный беспилотник дальностью полета 1 тыс. км. Об этом заявила пресс-секретарь производителя Наталья Сад.

"После успешного применения нашего беспилотника на 1 тыс. км", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), прикрепив фото с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВС Украины Николаем Олещуком и директором компании Юрием Гусевым.

По данным источников издания "Украинская правда", речь идет о боевом применении дрона, состоявшемся 3 мая 2023 года.

В декабре 2022 года "Укроборонпром" сообщил об успешных испытаниях ударного беспилотного летательного аппарата и пообещал выпустить его для боевого применения до конца года. По данным украинского агентства УНИАН, дрон сможет нести боевую часть весом до 75 кг и иметь дальность полета до 1 тыс. км. В августе 2022 года стало известно, что "Укроборонпром" совместно с Генштабом ВС Украины разработали программу развития военных беспилотных систем.