Минобороны РФ сообщило о вручении премии за подбитый танк Leopard

В Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходя боя танк Leopard вручили денежную премию в 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны.

«В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк «Leopard», вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Награду военнослужащему передал сенатор Совфеда Александр Карелин.

Ранее Министерство обороны России показало видео, на котором дрон-камикадзе поразил немецкий танк Leopard 2A6. Как сообщили в ведомстве, российские военные подбили эту боевую машину на Запорожском направлении.