Минобороны РФ сообщило о вручении премии за подбитый танк Leopard
В Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходя боя танк Leopard вручили денежную премию в 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны.
«В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк «Leopard», вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Награду военнослужащему передал сенатор Совфеда Александр Карелин.
Ранее Министерство обороны России показало видео, на котором дрон-камикадзе поразил немецкий танк Leopard 2A6. Как сообщили в ведомстве, российские военные подбили эту боевую машину на Запорожском направлении.
Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявлял, что американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят». Глава Минобороны Германии Борис Писториус отмечал, что Берлин не сможет заменить каждый танк Leopard 2, выведенный из строя в ходе боевых действий на Украине.
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