В Крыму предотвратили атаку беспилотника

В районе северного Крыма ночью средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен и посажен украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

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Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет. Аксенов попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.