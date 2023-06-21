"Зеркало недели": в Сумской и Черкасской областях Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Сумской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Местные власти пока не комментировали информацию о взрывах.
В настоящее время в этих областях объявлена воздушная тревога.
Утром 20 июня во Львове и области произошли взрывы.
10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.
24 февраля 2022 года президент России заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
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