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Российский морпех рассказал о пленении члена экипажа французского танка

Командир штурмового отряда бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России с позывным Ива рассказал о пленении члена экипажа французского колесного танка AMX-10RC, стоящего на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

Сам танк подбил расчет противотанковой управляемой ракеты, украинские танкисты покинули машину, оставив в ней своего раненого товарища.

«Наши бойцы оказали ему помощь, уточнили откуда он, эвакуировали в медпункт, где ему была оказана дальнейшая помощь», — рассказал морпех.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска отразили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении.

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