$84.23+0.2592.07+0.28

В ДНР назвали переломный момент для украинских военных в ходе спецоперации

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в беседе с URA.RU Украины (ВСУ).

В ДНР назвали переломный момент для украинских военных в ходе спецоперации
© Diego Herrera / Globallokpress.com

«Есть только один вариант, когда сдача в плен становится важным фактором, — когда сдаются не какие-то отдельные солдаты, а офицеры, желательно со своими воинскими частями», — отметил эксперт.

Он привел в пример капитуляцию фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом в 1943 году. По словам Пинчука, сдача в плен целых подразделений означает, что военная ситуация стала критической, а психологический настрой упал.

Полковник запаса указал, что единичная сдача в плен является сопутствующим явлением, поскольку штурмовые операции сложнее для военнослужащих, чем оборонительные, и требуют особого склада психики. А для широкомасштабного наступления требуется масса солдат, которые «не очень сильно в восторге от происходящего», добавил он, поэтому любые штурмы периодически приводят к пленным.

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков заявил, что украинские военные сдаются в плен целыми подразделениями. Подобное положение дел он назвал главным признаком успеха Минобороны России.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители