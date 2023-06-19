Мобилизация: последние новости на сегодня 19 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 июня 2023, в материале «Рамблера».

Роструд: случаи нарушения трудовых прав мобилизованных в России единичные

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Роструд с начала частичной мобилизации получил около 1 тысячи звонков по теме соблюдения трудовых прав граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Иванкова.

По его словам, случаи нарушений являются единичными. По другим темам за этот же период было обработано более 80 тысяч обращений на горячей линии.

«То есть говорить о том, что у нас имеют место в значительном масштабе факты нарушений трудовых прав мобилизованных, мы не можем», — указал глава Роструда.

Иванков напомнил, что работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с мобилизованным, а только приостановить его. Это гарантирует сохранение работы и возможность после демобилизации вернуться на свое рабочее место.

Сергей Шойгу вручил госнаграды военнослужащим и поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу посетил раненых солдат и офицеров, которые получают лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий, сообщает «Российская газета».

Он вручил бойцам ордена Мужества, медали Суворова и «За отвагу». Как заявил министр обороны РФ, все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Глава Минобороны поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

В госпитале Шойгу также поздравил специалистов медицинской службы российских Вооруженных сил с Днем медицинского работника. Всего с начала проведения специальной военной операции более 70% военных врачей в России, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт.

Путин предложил привлекать гражданских специалистов к работе с военнослужащими

Российский президент Владимир Путин заявил, что к работе с военнослужащими нужно привлекать гражданских экспертов, сообщает «Москва 24».

По словам главы государства, этот вопрос уже обсуждался с Министерством обороны РФ. По словам российского лидера, гражданские специалисты умеют эффективно работать с определенной категорией военнослужащих, особенно воюющих. Путин указал, что требуются психологи, хорошие педагоги, историки.