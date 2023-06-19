Спецоперация на Украине 19 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 июня 2023 года.

На трёх направлениях: в Минобороны РФ рассказали о попытках наступления ВСУ в зоне СВО

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Украина продолжает наступления на позиции войск России в зоне проведения специальной военной операции, сообщает RT.

Наиболее активные действия за прошлые сутки зафиксированы на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. При этом только в результате удара по украинским резервам в районе населенного пункта Малая Токмачка удалось ликвидировать девять танков, десять машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.

В районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении армия России в течение суток отразила четыре атаки ВСУ. Киев лишился за сутки до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевых машины пехоты, среди которых две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр Stryker, гаубицу Д-20.

Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ приграничного российского поселка

В результате обстрела со стороны Украины поселка Глушково в Курской области травмы получили два человека, сообщает «Лента.ру».

Они с осколочными ранениями госпитализированы в Глушковскую центральную районную больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Это второй за день обстрел населенного пункта со стороны украинских военных. В этот раз было зарегистрировано более 16 прилетов. Были повреждены дома и несколько магазинов у местного рынка. Военные России вели ответный огонь по противнику.

Кадыров сообщил о взятых в плен разведчиках ВСУ

Бойцы батальона «Восток-Ахмат» взяли в плен разведчиков Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

Пленные заявили, что командование бригады обманом забросило их на позиции, заявив, что осталось всего два-три российских бойца. По словам политика, военное руководство Украины вводит в заблуждение своих солдат ради того, чтобы они шли вперед.