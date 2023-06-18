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Стало известно о ликвидации казнивших российских пленных десантников ВСУ

Бойцы группировки «О» Вооруженных сил России уничтожили отряды украинского десанта, ранее казнивших российских военнопленных. Об этом сообщает Teleram-канал «Военкоры русской весны» (Rusvesna).

Стало известно о ликвидации казнивших российских пленных десантников ВСУ
© Lenta.ru

Утверждается, что удары были нанесены по позициям 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады «Вооруженных сил Украины» (ВСУ). Потери противника составили 400 человек.

Ранее в сети распространился ролик, на котором видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.

В ноябре 2022 года Минобороны России предупредило президента Украины Владимира Зеленского, что ему придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного. Такие преступления не удастся представить в качестве трагического исключения, подчеркнули в ведомстве.

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