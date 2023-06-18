Стало известно о ликвидации казнивших российских пленных десантников ВСУ

Бойцы группировки «О» Вооруженных сил России уничтожили отряды украинского десанта, ранее казнивших российских военнопленных. Об этом сообщает Teleram-канал «Военкоры русской весны» (Rusvesna).

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Утверждается, что удары были нанесены по позициям 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады «Вооруженных сил Украины» (ВСУ). Потери противника составили 400 человек.

Ранее в сети распространился ролик, на котором видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.