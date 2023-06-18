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Британские танки Challenger впервые заметили вблизи фронта

На Украине вблизи фронта впервые были замечены переданные Киеву британские танки Challenger. Соответствующее видео в воскресенье, 18 июня, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах запечатлено, как одна боевая машина проезжает по грунтовой дороге. При этом на фоне можно заметить частные дома, рядом с которыми возведены оборонительные сооружения с колючей проволокой.

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«Это говорит в пользу того, что кадры сняты не в районе далекого от фронта полигона», — отметил канал.

В конце марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи планирует передать Украине роту танков Challenger 2 и новые боеприпасы. Отмечалось, что Великобритания также предоставит Киеву бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

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