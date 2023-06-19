ВСУ почти 40 раз за сутки обстреляли Шебекинский округ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти 40 раз обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в понедельник, 19 июня.
11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинский, восемь — по селу Терезовка, пять — по автомобильному пункту пропуска Шебекино, три — по селу Белянка.
«Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка — зафиксировано четыре и восемь прилетов соответственно», — написал он и уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.
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