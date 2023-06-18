В США заявили о потере ВСУ ключевой техники для наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество ключевой техники, предназначенной для наступления. Об этом сообщает Washington Post.

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«Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что украинская армия попадает под обстрелы российских беспилотников и не имеет надлежащих военно-воздушных сил для защиты.

«Авиационная поддержка — слабое место Украины», — пишет WP.