$83.65-0.3191.63+0.67

В США заявили о потере ВСУ ключевой техники для наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество ключевой техники, предназначенной для наступления. Об этом сообщает Washington Post.

В США заявили о потере ВСУ ключевой техники для наступления
© Lenta.ru

«Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что украинская армия попадает под обстрелы российских беспилотников и не имеет надлежащих военно-воздушных сил для защиты.

«Авиационная поддержка — слабое место Украины», — пишет WP.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что Россия предприняла меры для изменения хода конфликта на Украине, в том числе улучшив дисциплину и поддержку с воздуха. Отмечается, что российские военные стали опережать украинских, сочетая улучшенную тактику и значительные резервы.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители