Мобилизация: последние новости на сегодня 18 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 июня 2023, в материале «Рамблера».

Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ

Российские военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) представлены к наградам за уничтожение машин пехоты армии Украины, произведенных в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ведомство доложило, что российской стороне удалось уничтожить личный состав, опорный пункт и бронеавтомобили противника в зоне боевых действий.

За уничтоженную технику армии Украины западного производства солдатам хотят вручить по 50 тысяч рублей, а также ведомственные и государственные награды.

МО РФ: более четырех тысяч артустановок отправили в зону СВО с базы в Омске

С базы в Омской области в зону боевых действий направили более четырех тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отправился на базу с инспекцией. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Telegram-канал военного ведомства.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин доложил, что в ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артвооружения.

В ходе инспекции Шойгу напомнил руководству учреждения о строгом соблюдении графика выполнения государственного заказа.

Будущие контрактники рассказали о нежелании оставаться в стороне от событий в зоне СВО

Жители Москвы, которые пришли в местный пункт отбора на военную службу по контракту, заявили о своей готовности воевать за страну. Об этом пишет газета «На западе Москвы»