Мобилизация: последние новости на сегодня 18 июня 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 июня 2023, в материале «Рамблера».
Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ
Российские военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) представлены к наградам за уничтожение машин пехоты армии Украины, произведенных в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Ведомство доложило, что российской стороне удалось уничтожить личный состав, опорный пункт и бронеавтомобили противника в зоне боевых действий.
За уничтоженную технику армии Украины западного производства солдатам хотят вручить по 50 тысяч рублей, а также ведомственные и государственные награды.
МО РФ: более четырех тысяч артустановок отправили в зону СВО с базы в Омске
С базы в Омской области в зону боевых действий направили более четырех тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отправился на базу с инспекцией. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Telegram-канал военного ведомства.
Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин доложил, что в ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артвооружения.
В ходе инспекции Шойгу напомнил руководству учреждения о строгом соблюдении графика выполнения государственного заказа.
Будущие контрактники рассказали о нежелании оставаться в стороне от событий в зоне СВО
Жители Москвы, которые пришли в местный пункт отбора на военную службу по контракту, заявили о своей готовности воевать за страну. Об этом пишет газета «На западе Москвы»
«Если не мы, то кто в общем-то. У меня есть опыт службы. Я люблю свою страну. Я желаю ей победы, и хочу внести свою лепту», — сказал один из добровольцев. Второй мужчина также выразил готовность отправиться на фронт.