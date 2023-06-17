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Украина подписала с Чехией и Словакией документ о планах на обслуживание БМП

Украина вместе с Чехией и Словакией пришла к соглашению, подписав совместную декларацию о планах по приобретению и обслуживанию боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщил украинский глава министерства обороны Алексей Резников.

Украина подписала декларацию с Чехией и Словакией о закупке БМП
© РИА Новости

«Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП...», — подчеркнул Резников.

По словам украинского министра обороны, прийти к соглашению удалось на полях заседания Контактной группы по обороне Украины.

Как добавил Резников, все подробности нового соглашения между Киевом, Прагой и Братиславой будут уточнены позднее.

Указанное решение стало «важным шагом» в сотрудничестве между странам, добавил глава минобороны Украины.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что попросит ФРГ предоставить Киеву новые танки и БМП. Дипломат высказал мнение, что бундесвер мог бы передать Вооруженным силам Украины другие танки из имеющихся в запасе более чем 300.

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