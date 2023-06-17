Украина подписала декларацию с Чехией и Словакией о закупке БМП

Украина подписала с Чехией и Словакией документ о планах на обслуживание БМП
Украина вместе с Чехией и Словакией пришла к соглашению, подписав совместную декларацию о планах по приобретению и обслуживанию боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщил украинский глава министерства обороны Алексей Резников.
«Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП...», — подчеркнул Резников.
По словам украинского министра обороны, прийти к соглашению удалось на полях заседания Контактной группы по обороне Украины.
Как добавил Резников, все подробности нового соглашения между Киевом, Прагой и Братиславой будут уточнены позднее.
Указанное решение стало «важным шагом» в сотрудничестве между странам, добавил глава минобороны Украины.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что попросит ФРГ предоставить Киеву новые танки и БМП. Дипломат высказал мнение, что бундесвер мог бы передать Вооруженным силам Украины другие танки из имеющихся в запасе более чем 300.