Украина подписала декларацию с Чехией и Словакией о закупке БМП

Украина вместе с Чехией и Словакией пришла к соглашению, подписав совместную декларацию о планах по приобретению и обслуживанию боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщил украинский глава министерства обороны Алексей Резников.

«Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП...», — подчеркнул Резников.

По словам украинского министра обороны, прийти к соглашению удалось на полях заседания Контактной группы по обороне Украины.

Как добавил Резников, все подробности нового соглашения между Киевом, Прагой и Братиславой будут уточнены позднее.

Указанное решение стало «важным шагом» в сотрудничестве между странам, добавил глава минобороны Украины.