Украину предупредили о разрушительном ударе ВКС России

Военный аналитик Шон Белл заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожат истребители F-16 за одну ночь в случае, если Запад поставит их Украине. Таким прогнозом он поделился в интервью Sky News.

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По словам Белла, Киеву нужны современные военно-воздушные силы вместо «эскадрильи подержанных самолетов», которые не способны противостоять современным и незаметным истребителям ВКС России.

Аналитик предупредил, что российская техника может уничтожить группу истребителей F-16 почти за одну ночь, «разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Украины и воодушевив военных ВС РФ».