Мобилизация: последние новости на сегодня 15 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 июня 2023, в материале «Рамблера».

Военные медики ЗВО в ходе СВО оказывают необходимую медпомощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям

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В ходе проведения спецоперации российские военные врачи и медицинский персонал Западного военного округа каждый день оказывают всю необходимую помощь военнослужащим и раненным мирным жителям, сообщает Министерство обороны.

Работа ведется на территории расположенных военных госпиталей и медицинских пунктов. Модули мобильных медицинских подразделений способны развернуть практически в любом месте. Они имеют автономное отопление, электричество, техническое обеспечение. При этом, квалификация врачей — как в лучших медицинских учреждениях России.

Медицинские специалисты принимают пациентов даже не покидая позиции, что позволяет оказывать своевременную помощь и не допускать осложнений при травмах и заболеваниях.

Как правило, мирные жители на освобождённых территориях обращаются с осколочными ранениями при подрыве на запрещённых минах «лепесток», противопехотных минах дистанционного минирования иностранного производства, а также кассетных снарядах.

Волонтеры отправили в зону СВО сотни аптечек, не уступающих стандартам НАТО

Боеспособность российских военных в зоне проведения спецоперации напрямую зависит от снабжения, сообщает «Лента.ру».

Это не только боеприпасы, но и продукты питания, транспорт, амуниция, наборы первой помощи, бытовые вещи и сложное техническое оборудование. Не всегда всё это поставляется на поле боя регулярно из-за организационных сложностей или обычного дефицита. Тогда на помощь приходят общественные организации и волонтеры.

Организатор волонтерского проекта «Народная аптечка» Данил Махницкий доставил на днях на фронт в Донбассе полтысячи комплектов средств первой помощи. Это жгуты-турникеты, современные гемостатики, мощные обезболивающие, противоожоговые, перевязочные пакеты, базовые медицинские принадлежности. По его словам, за месяц было подготовлено для солдат 450 современных аптечек, не уступающих по качеству аналогам Североатлантического альянса.

Отмечается, что многие комплектующие достались ниже себестоимости — по договоренности с производителем. На медицинские изделия были собраны миллионы рублей обычными гражданами.

Также для военнослужащих закупили несколько десятков шлемов, тепловизионные монокуляры, радиостанции и антенны для подразделений БПЛА и штурмовиков.

РЖД и «Защитники Отечества» совместно окажут помощь ветеранам СВО

ОАО «РЖД» и госфонд «Защитники Отечества» поддержат ветеранов специальной военной операции и семьи погибших военнослужащих, сообщает газета «Взгляд».

С этой целью для них пройдут культурные, спортивные программы и волонтерские мероприятия. Кромке того, будут созданы условия для внеочередного оказания медицинской помощи и услуг реабилитации и диспансеризации в медицинских организациях и реабилитационно-восстановительных центрах, подведомственных «РЖД».