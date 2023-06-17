ВС РФ подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Технику заранее начинили взрывчаткой и направили на позиции противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

© Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Командир инженерного взвода с позывным Барнаул рассказал, что после того, как в трофейный БТР заложили взрывчатые вещества, он и механик-водитель двинулись на ней в сторону позиций противника.

"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв", — отметил Барнаул.

По его словам, подрыв получился серьезным, поскольку взрывчатых веществ в БТР было много — использовались почти 3,5 тонн тротила, пять авиабомб ФАБ-100. Из радиоперехвата противника узнали о его значительных потерях, рассказал командир взвода.

Самоходным взрывчатым зарядом стала трофейная боевая машина МТ-ЛБ.