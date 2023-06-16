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Путин резко ответил на попытки Запада склонить Россию к сокращению ядерного оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если появится угроза территориальной целостности, независимости и существованию России.

Путин резко ответил на попытки Запада склонить Россию к сокращению ядерного оружия
© РИА Новости

Но сейчас нет необходимо использовать ядреное оружие, добавил Путин, передает ТАСС.

Также президент России ответил на попытки Запада склонить Россию к переговорам по сокращению ядерного оружия фразой «хрен им».

Глава страны отметил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, поэтому хотят, чтобы его сократили.

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