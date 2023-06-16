Путин резко ответил на попытки Запада склонить Россию к сокращению ядерного оружия
Президент России Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если появится угроза территориальной целостности, независимости и существованию России.
Но сейчас нет необходимо использовать ядреное оружие, добавил Путин, передает ТАСС.
Также президент России ответил на попытки Запада склонить Россию к переговорам по сокращению ядерного оружия фразой «хрен им».
Глава страны отметил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, поэтому хотят, чтобы его сократили.