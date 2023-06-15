Зеленский: ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением

Украинские войска на линии соприкосновения сталкиваются с очень жестким сопротивлением российских сил. Это признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC, в котором он попросил Запад ускорить поставки Киеву истребителей F-16, так как, по его словам, украинские силы, "теряют преимущество" из-за того, что российские военные господствуют в воздухе.

"Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жестким сопротивлением", - заявил Зеленский в интервью, выдержки из которого опубликованы на сайте NBC. Он высказал мнение, что боевые действия, которые сейчас ведутся, имеют решающее значение для хода специальной военной операции России.

Говоря о перспективе поставок американских истребителей F-16, Зеленский заявил, что они задерживаются из-за бюрократических процедур.

"Я понимаю, что есть бюрократия, - заявил он. - Но мы теряем время, мы теряем людей, и, что самое важное, мы теряем наше преимущество", - сказал президент Украины.



"Россия контролирует воздух", - добавил Зеленский. "Украина хочет быть в состоянии соревноваться в воздухе, дайте нам возможность сделать это сейчас", - сказал он.