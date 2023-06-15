В «Ростехе» разработали противодроновый комплекс «Серп-ВС6»

Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор» разработал комплекс противодействия FPV-дронам «Серп-ВС6». Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

По словам директора по развитию бизнеса «Вектора» Андрея Сорокина, устройство способно подавлять FPV-беспилотники, работающие в диапазоне 400 мегагерц. В компании добавили, что готовы к поставкам Серп-ВС6 заинтересованным сторонам.

В марте в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» сообщили агентству, что первыми заказчиками антидронового комплекса «Серп-ВС5» стали предприятия топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора.

В том же месяце Сорокин заявил, что противодроновый комплекс «Серп-ВС5» прошел испытания и готов к поставкам.