$83.96-0.3690.97-0.10

В «Ростехе» разработали противодроновый комплекс «Серп-ВС6»

Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор» разработал комплекс противодействия FPV-дронам «Серп-ВС6». Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

В «Ростехе» разработали противодроновый комплекс «Серп-ВС6»
© Lenta.ru

По словам директора по развитию бизнеса «Вектора» Андрея Сорокина, устройство способно подавлять FPV-беспилотники, работающие в диапазоне 400 мегагерц. В компании добавили, что готовы к поставкам Серп-ВС6 заинтересованным сторонам.

В марте в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» сообщили агентству, что первыми заказчиками антидронового комплекса «Серп-ВС5» стали предприятия топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора.

В том же месяце Сорокин заявил, что противодроновый комплекс «Серп-ВС5» прошел испытания и готов к поставкам.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что комплексы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС» успешно испытали на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса страны.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители