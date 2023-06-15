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СМИ сообщили о тяжелом ранении Буданова после ракетного удара ВС РФ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение во время ракетного удара ВС России по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

СМИ сообщили о тяжелом ранении Буданова после ракетного удара ВС РФ
© Wikipedia / president.gov.ua / CC BY 4.0

В агентстве уточнили, что речь идет о ракетном ударе ВС РФ 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве.

«Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — сказал собеседник «РИА Новости».

По словам источника, Буданова достали из-под завалов и вертолетом санитарной авиации ВСУ эвакуировали на военную базу Жешув в Польше, а затем на борту 84-0087 марки С-21А 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США — в Берлин. Эти слова подтверждают данные сервиса Flightaradar.

Собеседник агентства добавил, что Буданова лечат в госпитале бундесвера, он находится в тяжелом состоянии.

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Напомним, что 29 мая ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским аэродромам, командным пунктам и радиолокационным постам. Именно после этого дня Буданов пропал из публичного поля.

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