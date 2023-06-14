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ВМФ России получит пять новых подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России получит пять новых подводных лодок в 2023 году. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью агентству «Интерфакс».

ВМФ России получит пять новых подлодок
© РИА Новости

«"Севмаш" и "Адмиралтейские верфи" передадут флоту две атомные и три дизель-электрические подводные лодки», — сказал он.

Рахманов отметил, что в этом году ОСК передала ВМФ России новый корвет «Меркурий» и отремонтированный сторожевой корабль «Неустрашимый». По его словам, ОСК планирует «скоро передать» флоту фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». В свою очередь, «Кронштадтский морской завод» передаст отремонтированный большой десантный корабль «Александр Шабалин».

В мае в Минобороны России рассказали, что ВМФ с начала 2023 года получил шесть кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что ВМФ России получит вторую серийную атомную подводную лодку проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Красноярск» в конце 2023 года или начале 2024-го.

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