ВМФ России получит пять новых подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России получит пять новых подводных лодок в 2023 году. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью агентству «Интерфакс».

«"Севмаш" и "Адмиралтейские верфи" передадут флоту две атомные и три дизель-электрические подводные лодки», — сказал он.

Рахманов отметил, что в этом году ОСК передала ВМФ России новый корвет «Меркурий» и отремонтированный сторожевой корабль «Неустрашимый». По его словам, ОСК планирует «скоро передать» флоту фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий». В свою очередь, «Кронштадтский морской завод» передаст отремонтированный большой десантный корабль «Александр Шабалин».

В мае в Минобороны России рассказали, что ВМФ с начала 2023 года получил шесть кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.