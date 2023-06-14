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Шойгу ознакомился с несением боевого дежурства на объекте контроля космического пространства

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ознакомился в Западном военном округе (ЗВО) с тем, как организовано боевое дежурство расчетами специализированной радиолокационной станции. Об этом заявили в пресс-службе российского военного ведомства в Telegram-канале. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа", - пояснили представители МО. Как добавили в Минобороны, Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции. Задача расчета заключается в выявлении малоразмерных объектов космических объектов. "Министру обороны РФ доложили, что новая станция обладает уникальными возможностями по автоматическому поиску, обнаружению и контролю малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве", - говорится в публикации ведомства. В апреле Шойгу проверил боевое дежурство одного из полков РВСН в Калужской области.

Шойгу ознакомился с несением боевого дежурства на объекте контроля космического пространства
© Газета.Ru
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