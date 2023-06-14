Стало известно, кто предотвратил подрыв всех мостов в Киеве в начале СВО

Власти Украины обсуждали идею взорвать все мосты через Днепр в Киеве, сообщил телеканал BBC.

По информации журналистов, с соответствующим предложением к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову обратился один из высокопоставленных чиновников. Об этом поставили в известность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Военачальник отверг идею. По его мнению, подрыв мостов стал бы «предательством» по отношению к тем, кто остался на противоположном берегу Днепра.