Американский генерал Смит заявил, что военные США еще не усвоили уроки СВО

Будущий новый командующий морской пехотой США генерал Эрик Смит заявил, что еще не усвоены окончательные уроки Специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает ТАСС.
Генерал отметил, что хотя боевые действия на Украине кое-чему и научили американских военных, он считает, что окончательные уроки еще не усвоены. Об этом Смит сказал, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США, где должна быть утверждена его кандидатура на должность командующего.
По мнению генерала, СВО, в том числе, продемонстрировала, что за последние 15-20 лет некоторые средства наблюдения и разведки за счет новых технологий стали доступными практически для всех. Смит отметил, что при всем этом, мобильность, малозаметность и средства огневого поражения большой дальности по-прежнему имеют ключевое значение.
Ранее в Пентагоне заявили, что в новый пакет помощи Украине вошли 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker. ВСУ в том числе получат боеприпасы для ЗРК NASAMS, переносные ЗРК Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также снаряды и ракеты.