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Путин: бронемашины Bradley и танки Leopard "прекрасно горят", как и предполагалось

Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard "прекрасно горят", как и предполагалось. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Путин: Bradley и танки Leopard "прекрасно горят", как и предполагалось
© U.S. Army / Alun Thomas

"Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да, - сказал глава государства. - Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны".

При этом Путин заметил, что российские силы уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР.

"Я сказал - 25-30% от поставленной техники уничтожено", - уточнил он.

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