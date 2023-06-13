Путин: Bradley и танки Leopard "прекрасно горят", как и предполагалось

Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard "прекрасно горят", как и предполагалось. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

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"Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да, - сказал глава государства. - Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны".

При этом Путин заметил, что российские силы уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР.