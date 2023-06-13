Путин: цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией
Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами сделал ряд важных заявлений. В частности, он заявил, что цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом остаются неизменными. Об этом пишет ТАСС.
Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции меняются в соответствии с текущей ситуацией.
Вместе с тем, отметил глава государства, кардинальным образом ничего меняться не будет.
Президент пояснил, что цели СВО носят для руководства страны «фундаментальный характер».
Путин заметил, что, в частности, вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять в практическом плане.
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