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Путин: цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией

Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами сделал ряд важных заявлений. В частности, он заявил, что цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом остаются неизменными. Об этом пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции меняются в соответствии с текущей ситуацией.

Вместе с тем, отметил глава государства, кардинальным образом ничего меняться не будет.

Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»

Президент пояснил, что цели СВО носят для руководства страны «фундаментальный характер».

Путин заметил, что, в частности, вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять в практическом плане.

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