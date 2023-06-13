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В Британии заявили, что НАТО не готова к конфликту с Россией

Британский генерал в отставке Ричард Ширрефф считает, что НАТО не готова к конфликту с Российской Федерацией. Об этом он сказал в интервью журналу Newsweek.

В Британии заявили, что НАТО не готова к конфликту с Россией
© Газета.Ru

Ширрефф, ранее занимавший пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе отметил, что сейчас на востоке Европы идет масштабная война - "на земле и в небе". В связи с этим, по его словам, необходимо "вкладывать в небо и землю", а этого так и не произошло.

Генерал напомнил, что в 2022 году на Мадридском саммите генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек, но и этого так и не случилось.

Ширрефф высказал мнение, что НАТО не справился со сдерживанием и упустил возможность нарастить мощь после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году.

"Уверен ли я, что НАТО будет готова собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен", - подытожил Ширрефф.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставляемое на Украину оружие все чаще расползается по всему миру, а страны НАТО фактически участвуют в конфликте.

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