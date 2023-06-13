СМИ сообщили о планах ФРГ по закупке ПВО IRIS-T для своих ВВС

Германия планирует закупить для своих ВВС шесть комплексов противовоздушной обороны IRIS-T на €900 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Отмечается, что в комитете по бюджету бундестага собираются принять соответствующее решение по этому вопросу 14 июня.

Издание отмечает, что Германия уже передала Украине два комплекса IRIS-T ранее и обещала отправить еще два, но пока не восполняла свои собственные запасы.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев сфотографировал новые зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, которые вскоре будут переданы Киеву.

24 мая Макеев заявлял, что Вооруженные силы Украины в скором времени получат 110 танков Leopard 1А5. Также посол опубликовал в социальной сети видеоролик с танком, стоящим в ангаре на фоне германских БМП Marder.