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СМИ сообщили о планах ФРГ по закупке ПВО IRIS-T для своих ВВС

Германия планирует закупить для своих ВВС шесть комплексов противовоздушной обороны IRIS-T на €900 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в оборонной сфере.

СМИ сообщили о планах ФРГ по закупке ПВО IRIS-T для своих ВВС
© globallookpress.com

Отмечается, что в комитете по бюджету бундестага собираются принять соответствующее решение по этому вопросу 14 июня.

Издание отмечает, что Германия уже передала Украине два комплекса IRIS-T ранее и обещала отправить еще два, но пока не восполняла свои собственные запасы.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев сфотографировал новые зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, которые вскоре будут переданы Киеву.

24 мая Макеев заявлял, что Вооруженные силы Украины в скором времени получат 110 танков Leopard 1А5. Также посол опубликовал в социальной сети видеоролик с танком, стоящим в ангаре на фоне германских БМП Marder.

До этого газета Spiegel писала, что Германия намерена отправить на Украину крупную партию военной техники стоимостью в €2,7 млрд.

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