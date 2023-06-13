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Российские военные захватили несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley

Российским военным удалось захватить танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.

«Теперь это наши трофеи», — отметили в пресс-службе ведомства, демонстрируя кадры с захваченной техникой западного производства.

В пресс-службе обратили внимание, что военным удалось завладеть несколькими боевыми машинами с работающими двигателями. Это, подчеркнули в Минобороны, «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».

Ранее сообщалось, что артиллеристы 68-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили редкий образец техники НАТО — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Stormer — на угледарском направлении. На опубликованных военкорами кадрах видно, как боевая машина на большой скорости едет по краю поля, а потом пытается скрыться в лесном массиве, после чего на ее месте виден взрыв.

Маск оценил потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

12 июня Минобороны России опубликовало сводку о ходе проведения спецоперации на Украине. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, ЗРК Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

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