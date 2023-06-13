Спецоперация на Украине 13 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 июня 2023 года.

Российские войска уничтожили отступающую технику ВСУ в районе Бахмута

В России военнослужащие бригады Северного флота уничтожили отступающие бронетранспортеры украинской армии после неудачной атаки на бахмутском направлении, сообщает «Федерал пресс».

Артиллеристы ликвидировали бронемашину, пытающуюся покинуть местность. Ракета попала в открытый десантный отсек с украинской пехотой, которая не успела сбежать.

Бахмут был освобожден 21 мая 2023 года. Бои за город длились более чем 220 дней.

Российские бойцы захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой войны

Украинские военные во время наступления использовали немецкий пулемет времен Второй мировой войны, сообщает «Федерал пресс».

Речь идет об MG42, который называют «пила Гиммлера». Трофей достался российским военным на отбитых у армии Украины позициях под Авдеевкой.

Пулемет был разработан в гитлеровской Германии. Он способен производить 1,2 тыс. выстрелов в минуту. Не исключено, что немецкое оружие времен Второй мировой украинским боевикам поставляют из Европы.

В администрации США назвали несомненным начало наступления ВСУ

В Белом доме назвали несомненным и очевидным начало наступления украинских войск, сообщает «Взгляд».

В американской администрации при этом предложили давать оценку результативности боев, а также говорить о потерях и приобретениях за каждый день украинскому президенту Владимиру Зеленскому и представителям военного командования.