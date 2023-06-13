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Военкор сообщил о гибели генерал-майора российской армии Горячева

В ходе специальной военной операции (СВО) в Запорожской области погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев. Об этом сообщает российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Военкор сообщил о гибели генерал-майора российской армии
© Telegram-канал «Vоенкор Котенок»

По данным военкора, Горячев погиб в результате ракетной атаки.

«Тяжелые бои весь вчерашний день, 12 июня, шли почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток», особенно на так называемом Времьевском выступе», — пишет Котенок.

Отмечается, что Горячев проходил срочную службу в ВДВ. Затем возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а также учебным центром в Хабаровске. Вступив в СВО, стал командиром 5-й отдельной танковой бригады и дослужился до заместителя командующего 35-й общевойсковой армии, был назначен начальником штаба армии.

Ранее глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская армия контролирует высоты Времевского выступа — на этом участке запорожского направления в настоящее время идут тяжелейшие бои.

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