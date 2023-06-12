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ICAN: США тайно разместили в Европе около 150 ядерных боеголовок

США тайно разместили в странах Европы порядка 150 ядерных боеголовок. Об этом в понедельник, 12 июня, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

ICAN: США тайно разместили в Европе около 150 ядерных боеголовок
©  ТАСС/EPA

По словам общественного деятеля, Вашингтон установил оружие на авиабазах как минимум пяти стран континента, причем не все из них входят в Евросоюз. На брифинге с журналистами ассоциации ACANU она отметила, что никакими официальными заявлениями этот процесс не сопровождался.

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— Таким образом, хотя нет никакого публичного подтверждения или опровержения относительно размещения американского ядерного оружия в Европе, мы знаем, что ядерное оружие размещено в пяти странах по всей Европе: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок, — передает РИА Новости слова Сандерс-Закре.

Ранее специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что Россия и Соединенные Штаты продолжают наращивать ядерные арсеналы. По данным экспертов, в настоящее время в распоряжении Вашингтона находятся 1770 развернутых боеголовок, а у Москвы — 1674 единицы.

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