ICAN: США тайно разместили в Европе около 150 ядерных боеголовок

США тайно разместили в странах Европы порядка 150 ядерных боеголовок. Об этом в понедельник, 12 июня, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

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По словам общественного деятеля, Вашингтон установил оружие на авиабазах как минимум пяти стран континента, причем не все из них входят в Евросоюз. На брифинге с журналистами ассоциации ACANU она отметила, что никакими официальными заявлениями этот процесс не сопровождался.

— Таким образом, хотя нет никакого публичного подтверждения или опровержения относительно размещения американского ядерного оружия в Европе, мы знаем, что ядерное оружие размещено в пяти странах по всей Европе: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок, — передает РИА Новости слова Сандерс-Закре.