Назван срок восстановления Мариуполя

Мэр Мариуполя Олег Моргун предложил, в какой срок возможно восстановить город. Его слова приводит ТАСС.
Моргун назвал срок восстановления Мариуполя и допустил, что это произойдет в течение трех лет.
«Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — отметил он.
По словам главы города, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов — жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. К проекту привлечены 16 регионов
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