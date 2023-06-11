Канада продлила обучение военных ВСУ

Канадские инструкторы продолжат обучать украинских военных до 2026 года вместо ранее запланированного срока завершения в 2025 году, сообщает официальный сайт Либеральной партии страны со ссылкой на премьер-министра Джастина Трюдо. Лидер Канады заявил об этом по результатам его неожиданного визита в Киев.

Операция Unifier («Объединитель») Минобороны Канады будет продлена до 2026 года, — подчеркнул Трюдо.

До этого было известно, что с 2015 года в рамках указанной операции канадские инструкторы обучили свыше 36 тысяч украинских военнослужащих, включая солдат и офицеров.

Ранее МИД Канады сообщил, что власти страны ввели санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, чиновников, министерств и ряда музеев Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Всего в черном списке страны оказались 24 физических и 12 юрлиц. Под ограничения Оттавы также подпали блогер Юрий Подоляка и бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.