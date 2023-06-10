$82.64+0.5589.01+0.97

В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе сформировали два новых полка для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону СВО
© РИА Новости

"В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО", - написал он.

Кадыров отметил, что в настоящее время в зоне СВО также находятся 78-й моторизованный полк специального назначения "Север-Ахмат", бойцы из 94-го и 96-го полков и ОМОНа "Ахмат-1" регионального управления Росгвардии, а также спецназ "Ахмат", состоящий из добровольцев, подготовленных в Чеченской Республике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители