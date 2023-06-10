Российские военные отразили пять атак в районе Артёмовска

«В течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населённых пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка Донецкой Народной Республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено», — говорится в сообщении ведомства.