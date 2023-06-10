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Российские военные отразили пять атак в районе Артёмовска

Южная группировка войск отразила пять атак ВСУ в районе Артёмовска за минувшие сутки, заявили в Минобороны России.

«В течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населённых пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка Донецкой Народной Республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВС России ликвидировали за сутки до 300 военнослужащих украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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Ранее в зоне спецоперации сбили два украинских самолёта, МиГ-29 и Су-25, и две крылатые ракеты Storm Shadow.

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