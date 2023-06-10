Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольцев

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, пишет ТАСС .

«Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту», — отметил замминистра обороны Николай Панков.