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Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольцев

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, пишет ТАСС.

Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольцев
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«Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту», — отметил замминистра обороны Николай Панков.

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