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Аксенов: ночью системы ПВО сбили две баллистические ракеты

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что системы противовоздушной обороны (ПВО) полуострова сбили две баллистические ракеты.

Системы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты
© РИА «Новости»

"Утром [10 июня] силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2"", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет. Он обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. 6 июня Аксенов сообщил, что в Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. 4 апреля сообщалось, что под Феодосией нашли неразорвавшийся беспилотник.

До этого глава Крыма сообщал о пяти сбитых беспилотных летательных аппаратах.

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