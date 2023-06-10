Системы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты

Глава региона отметил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет. Он обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. 6 июня Аксенов сообщил, что в Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. 4 апреля сообщалось, что под Феодосией нашли неразорвавшийся беспилотник.