Группировка "Запад" сорвала три попытки проведения ротации ВСУ на купянском направлении
Артиллерия группировки войск "Запад" сорвала три попытки проведения ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий", - сказал Зыбинский.
Он также сообщил, что экипажи фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й и 92-й механизированной бригад и подразделениям территориальной обороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новомлынск огнем артиллерии и расчетов противотанковых ракетных комплексов 6-й общевойсковой армии уничтожено отделение живой силы противника. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" под командованием младшего сержанта Александра Чуйко уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" в районе урочища Ревучее.
По данным Зыбинского, расчет зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожил реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а в районе населенного пункта Токаревка расчет ЗРК "Тор" поразил два разведывательных дрона "Эльф".
Также в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения на северной окраине села Огурцово вскрыты и уничтожены два танка и до 10 боевиков.