Путин отметил быстрое развитие российского ОПК
Современных вооружений пока не хватает, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России развивается быстро, идет интенсивное наращивание производства, все задачи будут решены, заявил президент России Владимир Путин.
«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены. Идет интенсивное наращивание современных видов вооружений», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее в пятницу Путин заявил, что мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования.