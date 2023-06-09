Путин отметил быстрое развитие российского ОПК

«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены. Идет интенсивное наращивание современных видов вооружений», – цитирует ТАСС Путина.