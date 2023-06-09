Российский солдат-срочник сбежал из военной части с автоматом

В Брянской области из воинской части сбежал солдат-срочник. При себе у него автомат Калашникова и 120 патронов. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

По данным Baza, 20-летний Вячеслав А. призывался из села Леньки Алтайского края. Он проходил службу в Климовском районе. В четверг около 22 часов он покинул расположение, захватив с собой автомат Калашникова и боекомплект на 120 патронов.