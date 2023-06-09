Украинские власти намеренно занижают данные о потерях ВСУ при попытках вести наступление, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что переброска подкреплений украинской армии носит хаотичный характер и похожа на «затыкание дыр», а не на плановую компенсацию.

В ходе планирования украинским командованием наступательной операции в расчетах явно были допущены ошибки, и прогнозируемые потери не соответствуют действительности. Цифры явно были занижены, — сказал он.

CNN со ссылкой на источники в Белом доме отмечал, что Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.

8 июня телеканал ABC сообщил со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, что контрнаступление ВСУ уже началось. По данным американских журналистов, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны.