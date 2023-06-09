В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией

Российско-украинские переговоры возможны, если Москва изменит заявленные цели спецоперации. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, чьи слова приводит РБК.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.

В ходе форума «Диалоги о восстановлении Украины», Резников подчеркнул, что его страна может жить «нормально по-добрососедски со всеми соседями».

При этом он выразил уверенность, что поставленные Москвой в ходе спецоперации цели по «денацификации» и «демилитаризации» Украины призваны «стереть нацию украинскую с лица земли».

«Так я говорю: вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement (зона возможного соглашения. – прим.ред.) — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — сказал Резников.

Говоря о планах по мирному урегулированию, которые выдвинул Китай и другие государства, министр обороны Украины заявил, что «все пока хотят быть посредниками на стороне России». А раз нет «настоящего независимого медиаторства», то Киев намерен продолжать военные действия до победы.