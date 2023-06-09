В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией

На Украине допустили переговоры с Россией
Российско-украинские переговоры возможны, если Москва изменит заявленные цели спецоперации. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, чьи слова приводит РБК.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.
В ходе форума «Диалоги о восстановлении Украины», Резников подчеркнул, что его страна может жить «нормально по-добрососедски со всеми соседями».
При этом он выразил уверенность, что поставленные Москвой в ходе спецоперации цели по «денацификации» и «демилитаризации» Украины призваны «стереть нацию украинскую с лица земли».
«Так я говорю: вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement (зона возможного соглашения. – прим.ред.) — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — сказал Резников.
Говоря о планах по мирному урегулированию, которые выдвинул Китай и другие государства, министр обороны Украины заявил, что «все пока хотят быть посредниками на стороне России». А раз нет «настоящего независимого медиаторства», то Киев намерен продолжать военные действия до победы.
В конце февраля 2023 года Китай выступил с мирной инициативой по урегулированию украинского кризиса. План Пекина включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.
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